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Новые мутации коронавируса обнаружили в Дании и Бразилии

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Новые мутации коронавируса обнаружили в Дании и Бразилии

О мутации коронавируса в Дании сообщили в Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями. Ученым, которые провели исследование, удалось выявить менее чувствительную к вакцине мутацию коронавируса N439K. По их данным, его носителями являются около 10% всех протестированных в стране на наличие инфекции с подтвержденным диагнозом. Частота госпитализаций при заболевании N439K ниже, чем в случае SARS-CoV-2, установили ученые.

Бразильские ученые идентифицировали новый штамм коронавируса в штате Рио-де-Жанейро, сообщила газета Globo. Речь идет о мутации уже распространенной на территории страны разновидности B.1.1.28. По данным ученых, сейчас нет никаких указаний на то, что штамм более заразен или может влиять на эффективность разрабатываемых вакцин.

Некоторые страны сообщили о выявлении новых штаммов коронавируса или его мутациях еще летом. Так, в конце июля о появлении более заразного типа коронавируса объявили власти Вьетнама. Его выявили в Дананге, после чего из города эвакуировали 80 тыс. человек. При этом Всемирная организация здравоохранения после этого не увидела поводов для беспокойства из-за обнаруженного в Дананге типа вируса, поскольку доказательств большей заразности, по данным организации, не было. В августе о новом штамме COVID-19 сообщили в Индонезии. По данным расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Херавати Судойо, штамм обнаружили у 40% заразившихся коронавирусом индонезийцев.

На прошлой неделе новый штамм выявили на юго-востоке Великобритании. Он распространяется быстрее, чем SARS CoV-2, что может привести к росту заболеваемости, сообщил главный санитарный врач и советник британского правительства по медицине Крис Уитти. Новый штамм может быть на 70% более заразным, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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В ВОЗ сообщили, что мутировавший COVID-19 обнаружили также в Дании, Нидерландах и Австралии. Пока нет доказательств, что новый штамм усиливает тяжесть течения заболевания, указали в организации. «Мы знаем, как себя защищать, и правила не меняются вне зависимости от разновидности вируса», — отметили в ВОЗ.

На фоне этих сообщений многие страны прекратили авиасообщение с Британией.

коронавирус
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