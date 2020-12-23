В Украине снова более 10 тысяч случаев Covid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 10 136 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 15 372 человек, умерли 275 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2979 человек, летальных случаев — 275, выздоровели — 15 372 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во среду утром.
Днем ранее, 22 декабря было зафиксировано 8 513 случаев инфицирования COVID-19, 21 декабря сообщалось о 6 545 новых случаях, 20 декабря медики сообщили про 8 325 заболевших, 19 декабря сообщалось о 11 742 новых случаях заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 989 642 человек, 17 172 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 615 660 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.
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