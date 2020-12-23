Во Франции мужчина убил троих полицейских

В центральной части Франции мужчина убил троих сотрудников полиции, еще один был ранен в бедро. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру.

По данным СМИ, полицейские пытались спасти женщину после сообщения о домашнем насилии в деревне недалеко от коммуны Сен-Жюст. Она хотела скрыться от 48-летнего супруга на крыше дома, который он впоследствии поджег.

Сначала на место прибыли двое жандармов, одного из которых мужчина застрелил. После начавшегося пожара он убил еще двоих полицейских. Власти сообщили, что дом нападавшего полностью сгорел, однако неизвестно, погиб мужчина или скрылся.