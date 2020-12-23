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Премьер Молдовы подаст в отставку, чтобы спровоцировать роспуск парламента

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Премьер Молдовы подаст в отставку, чтобы спровоцировать роспуск парламента

Премьер-министр Молдовы Ион Кику в среду сообщил, что подаст в отставку, чтобы были проведены досрочные выборы в парламент, на которых настаивает оппозиция. Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с действующим президентом страны Игорем Додоном и председателем законодательного органа Зинаидой Гречаный.

«Сегодня я уйду в отставку, соответственно, вместе с правительством, чтобы эта процедура могла быть запущена как можно быстрее», — сказал Кику. По его словам, действующий кабинет продолжит исполнять обязанности до парламентских выборов и назначения нового премьера.

Ион Кику обсудит с избранным президентом Майей Санду дальнейшую работу кабинета после его отставки.

«Я сегодня планирую встретиться с президентом Майей Санду, чтобы обсудить, как правительство будет исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета. После этого я выступлю с специальным заявлением», — сказал Кику.

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Заседание парламента Молдовы, посвященное инициированному оппозицией вотуму недоверия правительству Иона Кику, отменяется в связи с отставкой премьер-министра, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Молдова, Ион Кику
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