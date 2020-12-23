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Зеленским довольны меньше людей, чем ему доверяют

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Зеленским довольны меньше людей, чем ему доверяют

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского удовлетворены 32% украинцев, не удовлетворены — 65%, свидетельствуют данные проведенного 16-20 декабря опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные на ее сайте.

Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 30%, недовольны — 51%, затруднились оценить — 19%. Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 16%, недовольны — 65%, затруднились оценить — 18%. Работой правительства и парламента граждане довольны меньше — почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% — положительные.

46% опрошенных отметили, что в новой власти им больше нравится желание перемен, 17% — порядочность, 13% — независимость от олигархов. Оценивая признаки, которые им не нравятся во власти, 40% назвали некомпетентность, 36% — зависимость от олигархов, по 28% — коррумпированность и хаотичность, 14% — неэффективность. При этом, за последние полгода уменьшились оценки неэффективности, зато выросли — некомпетентности, коррумпированности и хаотичности.

Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства респонденты больше не поддерживают (58%), чем поддерживают (39%). С другой стороны, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают больше (58%), чем не поддерживают (39%). Инициативу отставки правительства поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают — 35%.

Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют — 56%.

30% опрошенных доверяют мэру Киева Виталию Кличко, 58% не доверяют. Экс-премьеру, лидеру партии «Украинская стратегия» Владимиру Гройсману доверяют 29%, не доверяют — 61% опрошенных, Разумкову — 27% и 30% соответственно (еще 27% респондентов его знают).

Лидеру ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют 73% респондентов. лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко — 24% и 55% соответственно (17% его знают).

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Пятому президенту Украины, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко доверяют 23% и не доверяют 74% опрошенных, председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку — 19% и 66% (12% его не знают). Шмыгалю доверяют 16%, четверть не знают его и более половины ему не доверяют.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

опрос, Владимир Зеленский
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