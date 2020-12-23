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Газ для тепловиков в декабре подорожает на 13,5%

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Газ для тепловиков в декабре подорожает на 13,5%

Оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на НАК «Нафтогаз Украины» специальных обязательств (ПСО) в декабре-2020 увеличится на 13,5% (на 727,73 грн) по сравнению с ноябрем — до 6 тыс. 103,1 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

«Нафтогаз» напомнил, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 867 от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины в апреле 2020 года продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК «Нафтогаз Украины» специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

Нафтогаз України, газ
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