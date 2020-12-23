США дополнительно заказали 100 млн доз вакцины Pfizer

США получат еще 100 млн доз вакцины от коронавируса, которую разработали BioNTech и Pfizer. Об этом говорится в пресс-релизе, который распространили компании.
Фирмы «объявили о втором соглашении с правительством США на поставки еще 100 млн доз вакцины против COVID-19, которые будут произведены на находящихся в США мощностях», говорится в сообщении. «Это повышает до 200 млн число доз вакцины для Соединенных Штатов», — отметила пресс-служба. Поставки будут выполнены до 31 июля 2021 года, стоимость второго контракта — $1,95 млрд.
11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Эффективность препарата составляет 95% после второй дозы, человеку требуется введение двух доз. Вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней).
Применение препарата в США началось 14 декабря.
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