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Индийские СМИ обсуждают возможность закупки российской вакцины, произведенной в Украине

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Индийские СМИ обсуждают возможность закупки российской вакцины, произведенной в Украине

Украина может начать производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» как минимум для экспорта в третьи страны. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает своим читателям индийский информационный ресурс Pledge Times.

Сайт информирует, что Медведчук посетил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, где встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«У нас есть производственные мощности. Теперь вопрос в том, что это предприятие может начать производить вакцины хотя бы на экспорт в третьи страны, но наша основная задача, моя главная задача как представителя Украины сегодня, который реализует запрос тысяч наших граждан, общественных организаций, политических сил, чтобы такое производство осуществлялось на территории Украины в интересах граждан Украины», — цитирует Медведчука сайт.

Также Виктор Медведчук добавил, что фракция ОПЗЖ сделает всё, чтобы в Украине было организовано производство вакцины против этого вируса.

В свою очередь, сказано далее в материале, центр им. Гамалеи готов обучать украинских специалистов вакцинации граждан страны от COVID-19.

«Мы сделаем всё, что сможем, как по срокам, так и по качеству, чтобы передать эту технологию, обучить специалистов на площадке, которую, соответственно, вы выбрали на территории Украины, я вам гарантирую, что мы это сделаем как можно быстрее», — сказал Гинцбург.

На встрече с Медведчуком РФПИ сообщил, что фонд и центр им. Гамалеи готовы производить вакцину «Спутник V» в Украине и подавать документы на ее регистрацию, и для этого уже готовы производственные мощности фармацевтической компании «Біолік» (Харьков).

Также, продолжают авторы материала, Виктор Медведчук признал возможность производства российской вакцины в Украине после переговоров с Москвой, подчеркнув, что вопрос зависит исключительно от воли Киева.

«Политик добавил, что в Украине к нему поступили тысячи запросов, в том числе из медицинских учреждений, о помощи в доступе к российской вакцине», — цитирует Медведчука ресурс.

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Pledge Times напоминает, что в начале октября Виктор Медведчук заявил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса. При этом Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков о «Спутник V», а дождаться лекарства, обещанного Евросоюзом.

«В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины „Спутник V“ завершилась 11 августа, препарат создан специалистами центра им. Гамалеи. О регистрации второго препарата стало известно 14 октября. Он получил название „ЭпиВакКорона“ и был разработан в „Векторе“», — подытожили на сайте.

Ранее Виктор Медведчук сообщал о том, что разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи согласился предоставить Украине технологию и сырье для выпуска этой вакцины на украинском предприятии. А Украина, со своей стороны, обеспечена необходимыми производственными мощностями и могла бы выпускать сотни тысяч доз вакцины ежемесячно.

Индия, вакцина, Спутник V
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