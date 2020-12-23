Telegram запустил голосовые чаты

В новом обновлении Telegram представлена функция, которая позволит пользователям параллельно с текстовыми сообщениями общаться в общем голосовом чате. Об этом сообщается на сайте компании.
«В отличие от обычных звонков участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда. Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров», — объяснили в компании.
Члены группы сразу видят, кто из пользователей общается в голосовом чате. При этом, подключившись к чату, пользователи смогут продолжать пользоваться Telegram в обычном режиме. «Кнопки для управления микрофоном останутся под рукой на случай», — отметили в компании.
В Instagram есть функция видеочатов, она запущена в 2018 году. Во время общения участники могут продолжать просматривать ленту и отвечать на текстовые сообщения, поскольку экран разговора можно сдвинуть в угол. Однако там видеочат открыт только тогда, когда созваниваются двое или более участников группы.
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