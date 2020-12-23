Британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.
Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Reuters.
По его словам, сегодня AstraZeneca подала полный пакет данных о своей вакцине COVID-19 регулирующему органу по лекарственным средствам.
«Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, представила полный пакет данных в MHRA для утверждения. Это следующий шаг к решению о развертывании вакцины, которая уже производится», — добавил Хэнкок.
Напомним, после финальных испытаний вакцина AstraZeneca показала эффективность на уровне 70%.
Предполагается, что именно вакцина AstraZeneca будет доступна бедным странам, поскольку ее стоимость ниже, чем у американских Pfizer и Moderna.
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