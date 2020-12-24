В РФ зарегистрировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

За последние сутки в России были зафиксированы 635 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 11 декабря. Тогда от последствий COVID 19 умерли 613 человек.

Общее количество летальных случаев в России с начала пандемии достигло 53096.

Пари этом в России также зафиксирован и новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией — 29 935 человек. В общей сложности с начала эпидемии в этой стране выявили более 2,96 млн инфицированных.