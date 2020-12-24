Кулеба назвал ключевым приоритетом МИД в 2021 году противодействие России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал семь ключевых приоритетов для своего ведомства в 2021 году, первым из которых станет противодействие российской агрессии. Об этом он сказал в четверг в ходе онлайн-брифинга, посвященного итогам 2020 года.
«Приоритет номер один — противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины... Если нет безопасности государства, то со всем другим работать будет очень сложно», — сказал он.
Вторым приоритетом Кулеба назвал борьбу с пандемией коронавируса, третьим — запуск так называемой крымской платформы — дискуссионной площадки, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма.
«Четвертый приоритет — разработка и создание качественно новой политики государства Украина относительно украинцев за рубежом, пятый — продвижение, наращивание украинского экспорта и инвестиций», — сказал дипломат. Еще одним приоритетом глава МИД назвал тему энергетики, в том числе развитие возобновляемых источников энергии. Седьмым приоритетом Кулеба назвал развитие отношений с другими странами, который среди прочего предусматривает выход украинской дипломатии и бизнеса на африканский континент.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016