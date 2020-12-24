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Кулеба назвал ключевым приоритетом МИД в 2021 году противодействие России

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Кулеба назвал ключевым приоритетом МИД в 2021 году противодействие России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал семь ключевых приоритетов для своего ведомства в 2021 году, первым из которых станет противодействие российской агрессии. Об этом он сказал в четверг в ходе онлайн-брифинга, посвященного итогам 2020 года.

«Приоритет номер один — противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины... Если нет безопасности государства, то со всем другим работать будет очень сложно», — сказал он.

Вторым приоритетом Кулеба назвал борьбу с пандемией коронавируса, третьим — запуск так называемой крымской платформы — дискуссионной площадки, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма.

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«Четвертый приоритет — разработка и создание качественно новой политики государства Украина относительно украинцев за рубежом, пятый — продвижение, наращивание украинского экспорта и инвестиций», — сказал дипломат. Еще одним приоритетом глава МИД назвал тему энергетики, в том числе развитие возобновляемых источников энергии. Седьмым приоритетом Кулеба назвал развитие отношений с другими странами, который среди прочего предусматривает выход украинской дипломатии и бизнеса на африканский континент.

МИД, Дмитрий Кулеба, отношения с Россией
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