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Кацман: Инициатива Медведчука о нормандской парламентской площадке приблизит мирное время, о котором все мечтают

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Кацман: Инициатива Медведчука о нормандской парламентской площадке приблизит мирное время, о котором все мечтают

Из парижского коммюнике, подписанного 10 декабря 2019 года президентами Франции, Украины, России и канцлером Германии, фактически за прошедший год было выполнено всего два пункта.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил заслуженный журналист Украины, политический эксперт Владимир Кацман.

«С одной стороны мы наблюдаем явное нежелание со стороны Верховной Рады Украины идти путем Минских соглашений, адаптировать Минские договоренности в украинское законодательство. Наблюдался процесс стагнации в переговорном процессе, после Минского саммита практически не было личных встреч (высшего руководства стран — участниц переговоров. — Ред.). Более того, после подписания парижского коммюнике, под которым стоит и подпись Президента Украины Владимира Зеленского, только два пункта были выполнены: обмен пленными, которые оказались гражданами нашего же государства, и разведение (сил и средств на Донбассе. — Ред.), которое состоялось не по всем точкам. Остальные пункты коммюнике не были выполнены», — отметил аналитик.

Верховная Рада, добавил Кацман, была обязана адаптировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.

«Мало что было сделано за этот год, чтобы возвращение Донбасса в Украину было экономически привлекательным, ибо Донбасс — это Украина, а Украина — это Донбасс», — констатировал эксперт.

Также Владимир Кацман коснулся темы парламентских площадок для усиления эффекта от нормандских переговоров.

«Чтобы сделать Минский процесс более реальным и приблизить мирное время, о котором все мы мечтаем и которое обещала нынешняя власть», — сказал он.

Кацман напомнил, что в двух государствах — участниках переговорного процесса сильная президентская власть, а две страны — парламентско-президентские.

«Парламентскую площадку, инициированную Виктором Медведчуком (председателем Политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“. — Ред.), планировалось подключить в помощь тем лидерам государств, которые решают всё в „нормандском формате“. Вместо этого раздавалась жесточайшая критика. Думаю, это связано с тем, что это инициатива оппозиции, конкретно — Виктора Медведчука, и поэтому неприемлемые отношения к самой оппозиции, к личности Медведчука имеют значение для тех людей, которые игнорируют эту очень полезную инициативу», — резюмировал Владимир Кацман.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать отсутствие политической воли для достижения мира на Донбассе.

В свою очередь, в партии ОПЗЖ напомнили, что выполнение Минских соглашений и сохранение перемирия — первоочередная задача украинской власти, а срыв этих договоренностей по ее вине — очевидное и окончательное доказательство нежелания установить мир на Востоке Украины.

Виктор Медведчук, нормандский формат
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