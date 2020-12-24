Медведчук в интервью Bloomberg: Я открыто говорю, что мы должны восстановить отношения с Россией

Популярность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» является самой высокой среди оппозиционных политсил за последние шесть лет. Об этом заявляет международное информационное агентство Bloomberg, которое взяло интервью у председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.
В нем политик заявил, что одна из главных программных задач партии — это сделать все для установления мира на Донбассе, поскольку президент Владимир Зеленский не смог выполнить обещания о мире, которые помогли ему, тогдашнему политическому новичку, одержать убедительную победу на выборах в 2019 году.
«Нет доверия ни к Зеленскому, ни к его партии», — отметил Виктор Медведчук.
Он подчеркнул, что для прекращения конфликта на востоке страны власть должна выполнять минские соглашения, а также восстанавливать отношения с Россией.
«Я открыто говорю, что мы должны идти той же дорогой с Россией, что нам нужно сделать все, чтобы восстановить отношения. Люди верят в это все больше и больше», — добавил Виктор Медведчук.
Также в интервью политик раскритиковал деятельность нынешнего парламента и Кабинета министров, которые, по его мнению, являются неэффективными и не предпринимают действий, направленных на социальную защиту граждан и рост экономики. Поэтому он не исключил возможность досрочных выборов в Верховную Раду.
«Есть основания для досрочных выборов, которые лучше отражали бы интересы людей», — добавил Виктор Медведчук.
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