Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 2 млн человек

Общее число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 2 млн человек. Как сообщил в четверг Минздрав республики, за последние 24 часа были выявлены 18 040 инфицированных на основании более 193 тыс. тестов.

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом выросло до 70 900, при этом за последние умерли 505 инфицированных.

Сегодня в стране начался общенациональный. Как поясняется на сайте правительства страны, ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения населения без необходимости.

По всей стране не работают магазины розничной торговли, рестораны и бары могут обслуживать клиентов только на вынос. На рождественские застолья рекомендуется приглашать не более двух взрослых, которых могут сопровождать дети в возрасте до 14 лет. Запрещено собираться на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь.

Власти предприняли все возможное, чтобы ограничить встречи и передвижение людей из-за страха нового роста числа заражений коронавирусом после праздников.

Так называемая красная зона будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями 28-30 декабря и 4 января.