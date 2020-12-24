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Виктор Медведчук: Внешнее управление - это самый большой бич, уничтожающий наше государство

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Виктор Медведчук: Внешнее управление - это самый большой бич, уничтожающий наше государство

Одной из самых больших проблем, которые мешают экономическому и социальному развитию Украины является внешнее управление. Об этом, в интервью, опубликованном на YouTube-канале известного блогера Анатолия Шария заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что за все время независимости нашей страны, попытки внешнего управления осуществлялись только со стороны Евросоюза и США. Политик напомнил, что особо активными эти попытки стали в разгар Евромайдана.

«Давайте вернемся к 2013-му году. Ноябрь-декабрь: Украина обратилась по поводу предоставления кредита. Ведь ЕС, даже на момент того, когда еще не было просьбы со стороны Януковича и Азарова отложить подписание ассоциации соглашения и зоны свободной торговли, не дала кредит. 17 декабря в Москве подписывается соглашение и предоставляют 15 млрд. кредита, и 5 млрд. прямых инвестиций. Там что, были условия, кроме процентов, которые обслуживались в международной практике — выше или ниже? Никаких условий не было. И сколько мы получили с 13-го года? Мы эту сумму даже не преодолели. Мы получали так называемую помощь в виде кредитов, гарантий по кредитам, и мы все при этом выполняли. Мы уничтожали свою страну, свой суверенитет, свою независимость, из-за хотелок МВФ, Всемирного банка, европейских посольств и ЕС, и в первую очередь, за командами, которые поступали из заокеанского, Вашингтонского обкома. Все, что диктовали, мы делали. Вы говорите о внешнем управлении — а почему за 15 миллиардов нам не поставили условия? Более того, 3 млрд. выплатили сразу, а в феврале, до 5 февраля, по условиям соглашения, должны были выплатить 12 млрд. а что мы видим от МВФ?» — задал риторический вопрос Виктор Медведчук.

Политик отметил, что украинцы устали от навязывания правил игры со стороны США, и поэтому вышли на митинги против внешнего управления. Виктор Медведчук подчеркнул, что именно США и МВФ являются двумя главными источниками уничтожения государственности Украины.

«В посольстве США они были шокированы — у нас есть внутренняя реакция. Вы еще помните акции под посольством США? А здесь пришло 3 000, и даже больше. Убрали все средства, которые мы хотели продемонстрировать — отношение к Соросу, оттеснили. Была кукла Сороса, которую мы хотели показать. Осталась только маска Сороса. Мы это продемонстрировали для того, чтобы привлечь внимание. Такие акции всегда привлекают внимание, тем более под посольством США. Когда власти об этом узнали, там было полиции непонятно сколько. Мы это сделали, чтобы знали, что это есть, и что не просто об этом не говорят политики, а и вышли люди, чтобы продемонстрировать этот протест. Тоже самое и вы отношении к МВФ. Это два главных источника уничтожения государственности Украины. Я это утверждаю как человек, который понимает в государственном управлении, как человек, который в научном и практическом плане очень много в своей жизни посвятил вопросам государственного строительства, я изучал эту науку. Я защищал кандидатскую и докторскую на тему конституционного права, государственного управления. Т.е., я знаю и со стороны научного изложения, аргументы в этой проблеме и практического. Я был, практически, во власти я знаю, как строятся эти механизмы, и считаю, что сегодня государственное управление во стране полностью развалено. Полностью развалено», — резюмировал политик.

Виктор Медведчук, Анатолий Шарий
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