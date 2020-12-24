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Украинские политтехнологи раздали награды

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Украинские политтехнологи раздали награды

Ассоциация профессиональных политических консультантов презентовала ежегодный рейтинг специалистов политических профессий «Victoria 2020». Рейтинг представлен такими номинациями как «политические медиатехнологи», «политологи», «политические эксперты», «политические консультанты», «политтехнологи» и «политические юристы».

АППК составляет свой ежегодный рейтинг путем опроса депутатов разных уровней, а также самих специалистов политических профессий.

В рейтинге-2020 победителем в номинации «политический медиатехнолог» стала ведущая блога Ясно.Понятно на сайте www.strana.ua Олеся Медведева. Второе место заняла генеральный продюсер телепроектов на телеканале «Наш» Алевтина Морозова, на третьей ступеньке — журналист Антон Подлуцкий.

В номинации «Политологи» победу одержал глава Института украинской политики и председатель фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Бондаренко пришлось конкурировать с такими известными фигурами как директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев и глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Понятно, что никаких шансов не имели такие фигуры как скандальный Максим Яли, которого активно раскручивали кремлевские телеканалы. Яли «прославился» тем, что после его прихода на телеканал «Наш» у гостевых редакторов пропали мобильные и деньги из кошелька.

В номинации «Политический эксперт» выиграл блогер и активист Михаил Чаплыга. Немного не дотянула до победы Марина Ставнийчук, известный юрист и экс-чиновник. Ставнийчук с 1999 по 2007 годы работала членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК), с 2011 по 2014 годы была заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича. Также в конкурсе на звание «политического эксперта» участвовали экономист Александр Охрименко и эксперты в сфере энергетики Дмитрий Марунич и Валентин Землянский.

«Политическим консультантом» в рейтинге за 2020 года стала президент Ассоциации профессиональных политических консультантов (АППК) Анна Тенетко. За победу также боролись сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины Владислав Ковалевский и политтехнолог Дмитрий Фищенко.

«Политтехнологом» 2020 года стал полевик Александр Кондратюк. На втором месте — Игорь Тенетко, на третьем — депутат Запорожского областного совета Людмила Любим («Оппозиционный блок»). Среди известных фигур стоит отметить руководителя центра «Третий сектор» Андрея Золотарева.

Политические юристы — достаточно непубличная профессия. Победителем в одноименной номинации признали экс-члена Центральной избирательной комиссии Тамару Астахову. Второе место занял бывший помощник народного депутата Ирины Луценко Роман Конижай, на третьей позиции — адвокат Дмитрий Кохан (юридическая компания «Праймлекс»).

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Ассоциация профессиональных политических консультантов начала прием анкет с 3 ноября 2020 года. Прием анкет продлился до 19.11.2020.

Для участия в номинации «политический эксперт» требуется опыт работы в этой сфере не менее 7 лет. Для всех остальных номинаций требуемый опыт работы составляет 10 лет. Для участия в номинации «Политический юрист» требуется опыт работы от 7 лет в сфере политконсалтинга, а также диплом о юридическом образовании.

Согласно анонсу АППК, победителя рейтинга Victoria-2020 определяли около 400 респондентов, включая бывших премьер-министров, народных депутатов ВР разных созывов, специалистов политических профессий и т.д.

Марина Ставнийчук, Кость Бондаренко, Александр Охрименко, Victoria 2020, Олеся Медведева
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