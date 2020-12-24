Эксперт объяснил, почему американцы одновременно взяли интервью у Зеленского и у Медведчука

Американские СМИ не просто так одновременно взяли интервью у президента Владимира Зеленского и председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет в своей колонке на сайте «Капитала» — доктор социологических наук, профессор НТУУ «КПИ им. И. Сикорского» Павел Кутуев.
«Отчет о выполненном „домашнем задании“ и список просьб к американскому Санта-Клаусу — вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times», — констатировал ученый.
Кутуев обратил внимание, что если американские СМИ откровенно троллят Зеленского, то к Медведчуку относятся с подчеркнутым уважением.
«Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США? А, как мы понимаем, если американские СМИ троллят украинского политика, это означает, что они не воспринимают его всерьез. Просто сравните с интервью Виктора Медведчука для Bloomberg, которое вышло практически одновременно. Если Зеленского откровенно троллят, то Bloomberg демонстрирует уважение к Медведчуку, постоянно подчеркивая его статус („лидер“, „председатель ОПЗЖ“, „ключевая фигура“, „магнат“)», — аргументировал профессор.
«Не говоря уже о том, что Bloomberg прямым текстом связывает успехи ОПЗЖ именно с деятельностью Медведчука», — подчеркнул он.
Кроме того, отметил Кутуев, очевидно, что многое из интервью Медведчука осталось off the record (как говорится, «за кадром»).
"Можно только предполагать, что он мог говорить о том, какие действия собирается предпринимать, чтобы решить вопрос с доставкой вакцины"Спутник V" в Украину, а также как будет развивать свою инициативу «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Франция — Германия», — предположил доктор социологических наук.
«Интервью Зеленского и Медведчука и по содержанию перекликаются между собой — это фактически президентский круг тем: отношения с Россией и США, мирное урегулирование на Донбассе, вакцина от коронавируса и т. д.», — пояснил ученый.
Павел Кутуев резюмировал, что американские СМИ специально одновременно взяли интервью у Владимира Зеленского и Виктора Медведчука, чтобы узнать мнение ключевых фигур украинской политики.
«Фактически политическая элита США благодаря интервью в The New York Times и Bloomberg узнала мнение двух ключевых фигур, которые отстаивают противоположные политические позиции и имеют свое собственное видение насчет того, как должна развиваться Украина», — заключил доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев.
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