Зеленский рассказал, в каком случае позвонит Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обязательно поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, если дата встречи советников лидеров «нормандского формата» продолжит затягиваться.

«Если продолжатся задержки со встречей советников, то я буду с ним (президентом РФ — Ред.) общаться обязательно», — сказал он в интервью журналу «Фокус», опубликованном на сайте издания.

При этом Зеленский отметил, что пока нет предмета для разговора с Путиным. «Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается», — сказал он.

Кроме того, глава украинского государства считает, что диалог с президентом РФ необходим как в «нормандском формате», так и «тет-а-тет».

«Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть диалог вроде нормандского формата, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не затрагиваем в нормандском формате — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо про Донбасс. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — сказал президент Украины.