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Зеленский ожидает сложности с получением вакцины и вакцинацией

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Зеленский ожидает сложности с получением вакцины и вакцинацией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил для министра здравоохранения Максима Степанова задачу по поступлению в Украину вакцины от COVID-19 в конце января — феврале будущего года.

«Я поставил ему задание: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале», — сказал Зеленский в интервью журналу «Фокус», опубликованному в пятницу на сайте издания.

При этом он пояснил, что речь идет не только о бесплатной вакцине в рамках инициативы COVAX.

Зеленский считает, что вакцинация будет самым сложным для министра Степанова вызовом. «Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут проявляется — министр ты или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так дадут вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и является проверкой», — отметил он.

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Президент Украины также подчеркнул важность того, чтобы глава Минздрава и премьер-министр «более плотно работали вместе, полноценной командой».

На вопрос, как он оценивает работу Степанова на посту главы Минздрава, Зеленский сказал: «Мне очень сложно оценивать. Он самый крепкий со всех, кто был. Это точно. Он пытается».

вакцина, Владимир Зеленский
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