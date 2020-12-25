Две трети немцев готовы вакцинироваться от коронавируса

Две трети жителей Германии выразили готовность вакцинироваться от COVID-19.
Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает DW.
Опрос проведен по заказу информагентства dpa, которое опубликовало эти данные в пятницу, 25 декабря.
Около 32% респондентов сказали, что хотят получить вакцину как можно скорее. Еще 33% заявили, что хотят сделать прививку, но хотят подождать и посмотреть, как это повлияет на людей.
Около 19% не желают получать вакцину, тогда как 16% еще не определились.
Более половины респондентов, 57%, заявили, что обеспокоены возможными побочными эффектами вакцины, а треть из опрошенных заявила, что их это не беспокоит.
Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, люди старшего возраста больше хотят вакцинироваться (71%) по сравнению с молодежью от 18 до 24 лет (54% опрошенных).
В Германии планируют начать вакцинацию от коронавируса 27 декабря. Сначала прививки будут делать людям в возрасте от 80 лет и тем, кто живет и работает в домах престарелых.
Также в первую очередь вакцинируют медицинский персонал в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ожидает, что к лету он сможет предложить всем гражданам Германии прививаться от коронавируса — при условии, что вакцины, которые находятся на завершающей стадии исследований, будут одобрены.
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