Правила ухода за ламинатом

Основой ламинатной доски является древесноволокнистая, очень плотная плита, которая представляет собой несущий слой. В сочетании с влагоустойчивой пропиткой материал защищает настил от воздействия жидкостей. Верхний уровень - для эстетики, на него наносят разнообразные рисунки, плиточные или деревянные фактуры. Он выдерживает механические нагрузки и износ. Грамотный уход за ламинатом позволит вам продлить эксплуатационный период покрытия.
Основные рекомендации
- Старайтесь не ходить в обуви для улицы (особенно на каблуках) по ламинату. На полу могут появиться царапины от жестких набоек. Лучше всего носить домашнюю обувь с мягкими подошвами. Животные не испортят своими когтями поверхности, однако острые предметы, ножки мебели, колесики кресел наносят урон. Используйте войлочные накладки, это поможет избежать повреждений. Если же они все-таки появились, обработайте такой участок специальной маскирующей пастой, подобрав состав одинакового с покрытием оттенка. Из-за сильных деформаций придется поменять всю панель. Или перед покупкой выбирайте качественный ламинат европейского уровня, например ламинат Tarkett.
- Места, которые подвергаются интенсивной эксплуатации, надо защищать специальными накладками либо ковриками. Такие изделия актуальны возле входной двери, на кухне и гостиной, в детской.
- Поддерживайте чистоту. Попавшую на ламинат жидкость необходимо убрать сразу и вытереть поверхность досуха. Сухую уборку (пылесосом) проводите 1 раз в несколько дней (2-3), за неделю достаточно одного мытья полов.
- Для очистки настила пользуйтесь только мягкими щетками и хорошо отжатым тряпками (швабрами). Абразивные вещества и агрессивная бытовая химия недопустимы. Металлические предметы тоже не должны касаться покрытия. Обработав пол моющим средством, протрите его сухой ветошью. Правило касается и глянцевых, и матовых изделий.
- Если на полу стоят вазоны с цветами, мебель, положите под них фетровые накладки.
- Не медлите с ремонтом ламината, если на нем образовались хотя бы мельчайшие сколы, иначе покрытие со временем разрушится.
- Максимально оперативно устраняйте загрязнения. Мусор, сладкие газированные напитки, проникшие в структуру материала, выводятся затруднительно (или не выводятся совсем).
Чем можно и нельзя обрабатывать ламинат
Как уже говорилось, агрессивные и абразивные составы ламинату противопоказаны. Даже щадящая химия для бытового применения способна навредить поверхности панелей из-за содержания в ней твердых частиц. Допустив подобную оплошность, панели будут испорчены и придется менять весь пол. Вместе с тем изготовители предложили потребителям всевозможные препараты для уборки ламината. Просто зайдите в специализированный магазин и внимательно подберите средство, подходящее для конкретного материала.
Обработка мастикой и вощение ламинату не нужно. Они рекомендованы только для древесины, а обычные ламели не поглощают пропиток из-за особенностей структуры. Они просто останутся на поверхности и сотрутся. Народные способы, к примеру, добавление в воду уксуса, нежелательно, поскольку после уборки останутся разводы. Дешевые мыльные концентраты также небезопасны в этом случае, со временем они повреждают внешнюю прослойку панелей.
Любые отбеливатели - под запретом. Выберите гели, спреи для ухода за ламинированным покрытием, их рекомендуют сами производители. Так обслуживание пола станет проще и эффективнее. Такие составы делают настил блестящим, удаляют сложные загрязнения (напитки, соки, жирные пятна). Они могут использоваться ежедневно и по необходимости.