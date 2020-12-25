Правила ухода за ламинатом

Основой ламинатной доски является древесноволокнистая, очень плотная плита, которая представляет собой несущий слой. В сочетании с влагоустойчивой пропиткой материал защищает настил от воздействия жидкостей. Верхний уровень - для эстетики, на него наносят разнообразные рисунки, плиточные или деревянные фактуры. Он выдерживает механические нагрузки и износ. Грамотный уход за ламинатом позволит вам продлить эксплуатационный период покрытия.

Основные рекомендации

Старайтесь не ходить в обуви для улицы (особенно на каблуках) по ламинату. На полу могут появиться царапины от жестких набоек. Лучше всего носить домашнюю обувь с мягкими подошвами. Животные не испортят своими когтями поверхности, однако острые предметы, ножки мебели, колесики кресел наносят урон. Используйте войлочные накладки, это поможет избежать повреждений. Если же они все-таки появились, обработайте такой участок специальной маскирующей пастой, подобрав состав одинакового с покрытием оттенка. Из-за сильных деформаций придется поменять всю панель. Или перед покупкой выбирайте качественный ламинат европейского уровня, например ламинат Tarkett. Места, которые подвергаются интенсивной эксплуатации, надо защищать специальными накладками либо ковриками. Такие изделия актуальны возле входной двери, на кухне и гостиной, в детской. Поддерживайте чистоту. Попавшую на ламинат жидкость необходимо убрать сразу и вытереть поверхность досуха. Сухую уборку (пылесосом) проводите 1 раз в несколько дней (2-3), за неделю достаточно одного мытья полов. Для очистки настила пользуйтесь только мягкими щетками и хорошо отжатым тряпками (швабрами). Абразивные вещества и агрессивная бытовая химия недопустимы. Металлические предметы тоже не должны касаться покрытия. Обработав пол моющим средством, протрите его сухой ветошью. Правило касается и глянцевых, и матовых изделий. Если на полу стоят вазоны с цветами, мебель, положите под них фетровые накладки. Не медлите с ремонтом ламината, если на нем образовались хотя бы мельчайшие сколы, иначе покрытие со временем разрушится. Максимально оперативно устраняйте загрязнения. Мусор, сладкие газированные напитки, проникшие в структуру материала, выводятся затруднительно (или не выводятся совсем).

Чем можно и нельзя обрабатывать ламинат

Как уже говорилось, агрессивные и абразивные составы ламинату противопоказаны. Даже щадящая химия для бытового применения способна навредить поверхности панелей из-за содержания в ней твердых частиц. Допустив подобную оплошность, панели будут испорчены и придется менять весь пол. Вместе с тем изготовители предложили потребителям всевозможные препараты для уборки ламината. Просто зайдите в специализированный магазин и внимательно подберите средство, подходящее для конкретного материала.

Обработка мастикой и вощение ламинату не нужно. Они рекомендованы только для древесины, а обычные ламели не поглощают пропиток из-за особенностей структуры. Они просто останутся на поверхности и сотрутся. Народные способы, к примеру, добавление в воду уксуса, нежелательно, поскольку после уборки останутся разводы. Дешевые мыльные концентраты также небезопасны в этом случае, со временем они повреждают внешнюю прослойку панелей.

Любые отбеливатели - под запретом. Выберите гели, спреи для ухода за ламинированным покрытием, их рекомендуют сами производители. Так обслуживание пола станет проще и эффективнее. Такие составы делают настил блестящим, удаляют сложные загрязнения (напитки, соки, жирные пятна). Они могут использоваться ежедневно и по необходимости.