Василий Нимченко: Положения оспариваемого закона о реформировании прокуратуры противоречат предписаниям Конституции Украины

Во время последнего пленарного заседания Большая палата Конституционного Суда Украины рассмотрела дело по представлению 50 народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины № 113-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». Народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко рассказал о том, что нормы оспариваемого Закона № 113-IX не соответствуют Конституции Украины, их правоприменение привело к массовым нарушениям конституционных и трудовых прав работников прокуратуры.

«В представлении детально проанализировано, что положения оспариваемого закона противоречат предписаниям статей 8, 9, 19, 22, 24, 43, 64, 92, 106, 1311 Конституции Украины. Этим законом фактически разбалансированы структура и порядок системы правоохранительных органов», ‒ объяснил парламентарий.

Василий Нимченко отметил, что так называемое реформирование органов прокуратуры привело к зачистке органов прокуратуры и ликвидации военной прокуратуры, что повлекло за собою массовое нарушение конституционных и трудовых прав ‒ увольнение тысячи квалифицированных сотрудников, которых лишили трудовых прав, гарантированных Конституцией Украины. Это, по сути, можно квалифицировать как ликвидацию органов прокуратуры и неспособность Офиса генерального прокурора выполнять задачи, возложенные на органы прокуратуры, как того требует статья 1311 Конституции Украины.

По словам депутата, Президентом страны предпринимаются неоднократные попытки воздействовать на Конституционный Суд Украины путем давления на судей.

«Публичные заявления главы государства относительно „достижений“ псевдореформы прокуратуры являются очередной попыткой давления на суд с целью не допустить принятия КСУ решения о неконституционности принятого закона и нелегитимности увольнения профессионального корпуса работников прокуратуры», ‒ уверен Василий Нимченко.

Он подчеркнул, что на заседании Большой палаты были приобщены к рассмотрению дела дополнительные материалы о судебных решениях по прокурорам, незаконно уволенным в результате псевдореформы прокуратуры в 2019‒2020 годах.

«Документ содержит сведения о 203 судебных решениях, которыми восстановлены в должностях незаконно уволенные прокуроры, согласно данным Единого государственного реестра судебных решений. Из них 21 судебное решение уже вступило в законную силу. В соответствии с указанными решениями сумма компенсаций незаконно уволенным прокурорам за время вынужденного прогула составляет более 43 млн грн», ‒ заявил Василий Нимченко.

Особое внимание народный депутат обратил на копию докладной записки управления правового обеспечения Офиса генерального прокурора от 15 апреля 2020 года, которая была приобщена к материалам конституционного представления. Содержание докладной записки непосредственно указывает на конкретное нарушение Конституции Украины введенными нормами оспариваемого Закона, в том числе положениями, которыми, по сути, была незаконно ликвидирована военная прокуратура и были уволены работники военной прокуратуры в период военной службы в местах боевых действий.

«В документе управление обращает внимание на „проблемные вопросы“. В частности, в нем, во-первых, четко указано, что „генеральный прокурор не имел права уволить прокурора из военной прокуратуры исключительно с должности прокурора, которую он в военной прокуратуре занимал“; во-вторых, приведена правовая аргументация, что положение о предоставлении дополнительных компетенций кадровым комиссиям „по своему усмотрению определяться с оценкой прокурора“ „является признаком субъективизма при принятии такого решения, а отсутствие материалов аттестации... подтвердить установление комиссией тех или иных фактов“; в-третьих, особое внимание уделяется вопросу уничтожения материалов аттестации: „ни комиссии в целом, ни ее председателю, ни генеральному прокурору, ни международным организациям, вовлеченным в сопровождение реформы, право принимать решение об уничтожении материалов аттестации не предоставлялось“», ‒ отметил Василий Нимченко.

По его мнению, эта информация еще раз подтверждает неконституционность оспариваемого закона и неправомерность увольнения работников прокуратуры.

«Докладная записка была обнародована в средствах массовой информации и получила широкий резонанс в обществе, в том числе и в самих органах прокуратуры, поскольку содержание этого документа фактически является свидетельством того, что сами работники Офиса генерального прокурора подтверждают неконституционность введенных „реформ“ и дают рекомендации по „использованию процедуры примирения“ с незаконно уволенными работниками прокуратуры», ‒ констатировал народный депутат от ОПЗЖ.

В заключение Василий Нимченко добавил, что «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» ставит целью восстановить нарушенные трудовые права сотрудников прокуратуры, возобновить правовое регулирование деятельности прокуратуры Украины и признать оспариваемый закон неконституционным в целом.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя украинская власть давно превратилась в бутафорскую, а реальное управление правительством и правоохранительными органами, прокуратурой, налоговой, таможней, судебной системой — в руках представителей МВФ.