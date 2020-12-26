В Украине за сутки менее 8000 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 7 709 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 5145 человек, умерли 121 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«7709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 декабря 2020 года. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2888 человек, летальных случаев — 121, выздоровели — 5145 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.
Днем ранее, 25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших COVID-19, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни, 23 декабря было зафиксировано 10 136 случаев инфицирования COVID-19, 22 декабря сообщалось о 8 513 новых случаях, 21 декабря медики сообщили про 6 545 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 019 876 человек, 17 702 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 651 917 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
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