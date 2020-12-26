В пяти областях из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) по состоянию на утро субботы обесточены 357 населенных пункта в пят областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская — 281, Сумская — 46, Донецкая — 15, Днепропетровская — 13 и Черновицкая — 2», — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.