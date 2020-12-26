В Минздраве уверяют, что более 70% COVID-коек обеспечили кислородом

В Минздраве уверяют, что сейчас более 70% от всех коек, выделенных под лечение больных COVID-19, обеспечены кислородом.
Об этом главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко написал в Facebook.
«На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом.
Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом.
Всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью, 64 349 коек. Из них 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек.
На сегодня в больницах есть 29 487 свободных коек с кислородом», — заявил он.
Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 7 709 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 5145 человек, умерли 121 пациентов.
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