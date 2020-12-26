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Массовая вакцинация в ФРГ начнется летом 2021 года

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Массовая вакцинация в ФРГ начнется летом 2021 года

Вакцинация от коронавируса широких слоев населения Германии, предположительно, начнется в середине 2021 года. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«В этот момент по всей Европе, по всей Германии в пути находятся грузовики, чтобы доставить первые партии вакцины», — сказал он. «Она является ключом к победе над этой пандемией», — отметил Шпан. Он напомнил, что до конца года в ФРГ поступят 1,3 млн доз препарата, разработанного компаниями BioNTech и Pfizer, и сначала будут привиты самые незащищенные слои населения, прежде всего, пожилые люди в домах престарелых и инвалидов.

В январе Германия будет получать почти 700 тыс. доз вакцины в неделю, всего около 10 млн в первом квартале. Если будет допущен препарат от коронавируса, разработанный Moderna, к ним добавятся еще 1,5 млн доз от этой компании.

«Это начало. Если последуют новые допуски, то мы сможем добиться того, что уже в середине года вакцинация будет проводиться повсеместно и прививку сделают любому, кто захочет», — сказал Шпан. «Осень, зима и Рождество в 2021 году больше не будут сопровождаться пандемией», — считает он. При этом министр заверил, что прививка будет «бесплатной и добровольной».

В Германии вакцинация, как и во многих странах ЕС, начнется 27 декабря. Вакцину BioNTech-Pfizer распределяют по федеральным землям, и именно власти регионов в конечном итоге регулируют весь процесс.

Всего в Германии создано 442 прививочных центра, кроме того, препарат раздадут мобильным группам, которые будут делать прививки в больницах, домах престарелых и инвалидов.

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Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха ранее представил программу, согласно которой вакцину сначала должны получить жители старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и инвалиды, а также работающий там персонал, медицинские сотрудники в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи. В общей сложности в эту первую группу, предложенную Stiko, входят порядка 8,6 млн человек.

вакцина, ФРГ
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