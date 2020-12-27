Войти
Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины
соседи
Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины
Зеленский пока не готов говорить о плане «Б» по Донбассу
мирный процесс
Зеленский пока не готов говорить о плане «Б» по Донбассу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Трамп призвал республиканцев в сенате и дальше оспаривать итоги выборов

168
Трамп призвал республиканцев в сенате и дальше оспаривать итоги выборов

Сенаторам от Республиканской партии в США нужно продолжать борьбу за пост президента и оспаривать результаты выборов. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп в Twitter.

«Настало время сенаторам-республиканцам выступить и бороться за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили», — написал Трамп.

Он отметил, что доказательства фальсификаций на прошедших 3 ноября выборах неопровержимы. В качестве примеров Трамп привел вбросы бюллетеней, повторное голосование, учет голосов умерших американцев, фальшивые подписи в отправленных по почте бюллетенях.

«Суды плохие, ФБР и система „правосудия“ не справились со своей задачей, а избирательная система США похожа на систему страны третьего мира», — добавил действующий президент. Он также отметил отсутствие свободной прессы, «лживые СМИ» и крупные ИТ-компании, которые диктуют свою политику в Сети.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их выиграл кандидат от демократов Джо Байден. По подсчетам CNN, он получил 306 голосов выборщиков, а Трамп — 232. Для победы было достаточно набрать 270 голосов.

Трамп признать результаты выборов отказался. Он неоднократно называл прошедшее голосование «большим мошенничеством». По мнению республиканца, в ходе выборов было допущено множество нарушений. В частности, Трамп выступал против подсчета голосов, которые пришли по почте, после дня выборов, а также заявлял о победе Байдена именно в коррумпированных штатах.

Читайте также: Аналитики назвали сроки превращения Китая в крупнейшую экономику мира

Команда Трампа не раз пыталась оспорить результаты голосования в ключевых штатах в суде. В ряде из них пересчитали полученные бюллетени, однако на победу Байдена это не повлияло.

Результаты голосования коллегии выборщиков 6 января должен утвердить конгресс США. Инаугурация президента пройдет 20 января.

выборы в США
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 27 декабря 2020
Суббота, 26 декабря 2020
Пятница, 25 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Не упустить шанс. Почему нужно поменять политику НБУ

Продолжение пассивной монетарной и фискальной политики НБУ в условиях карантина и экономического кризиса приведет к сокращению сбережений. Развитие экономических процессов за счет «проедания» национальных сбережений (которые и до этого были небольшими) - это деструктивный путь, который будет консервировать бедность на долгие годы вперед, не позволяя надеяться на технологическую модернизацию и экономическое возрождение.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016