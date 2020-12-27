«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения

Газопоставляющая компания «Нефтегаз Украины» повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе. Об этом сообщает пресс-служба «Нефтегаза».
Отмечается, что цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривен за куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
В декабре текущего года цена составляла 6,33 грн.
«Изменение цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем ГК „Нефтогаз Украины“, начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков», — сообщает компания.
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