В декабре в США зафиксировали самую высокую с смертность от коронавируса

Более 63 тыс. американцев умерли в декабре от последствий коронавируса, это самый высокий месячный показатель смертности в стране с начала пандемии. Как сообщила в понедельник телекомпания СNN, в ноябре от последствий заражения вирусом в стране умерли 36 964 человека.
Американские власти возлагают большие надежды на вакцинацию от коронавируса, начатую в стране после того, как Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило в этом месяце вакцины от COVID-19, разработанные американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, а также американской Moderna. Но пока эксперты предупреждают о вероятности дальнейшего роста числа заразившихся и летальных исходов в ближайшие недели вследствие повышенной «социальной активности» американцев в Рождество и предстоящие новогодние праздники. Об этом, в частности, заявил в воскресенье директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
«Я и мои коллеги в сфере здравоохранения обеспокоены тем, что мы, вероятнее всего, можем увидеть новую волну после текущего периода, после Рождества и Нового года», — сказал он в интервью СNN. Фаучи напомнил, что уже в настоящее время в стране ежедневно регистрируются не менее 200 тыс. новых случаев заражения и около 2 тыс. связанных с этим летальных исходов. «В ближайшие несколько недель ситуация, возможно, еще более ухудшится», — предупредил он.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 19,132 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 333 118 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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