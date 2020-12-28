Глава КС Тупицкий проигнорировал вызов в прокуратуру

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в понедельник утром в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий, сообщил агентству «Интерфакс- Украина» информированный источник.

«Тупицкий не пришел для процессуальных действий », - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 24 декабря глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.