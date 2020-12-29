Николаевский облсовет обратился к Кабмину с требованием ускорить закупку вакцины от COVID-19 или налаживание ее производства в Украине

По инициативе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» депутаты Николаевского областного совета направили в Кабинет Министров Украины обращение относительно обеспечения населения вакциной от коронавирусной инфекции. Необходимость в таком обращении обусловлена тем, что на местах депутаты стараются делать все в пределах своих полномочий, чтобы противостоять пандемии, но ситуация с распространением COVID-19 такова, что требует от правительства безотлагательного принятия ряда мер для защиты жизни и здоровья людей. Об этом говорится в тексте обращения.
«С целью предотвращения распространения пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, обеспечения надлежащей защиты жизни и здоровья людей существует насущная необходимость в срочных действиях и принятии ряда мер Кабинетом Министров Украины», – подчеркнули депутаты Николаевского областного совета.
Они также акцентировали внимание на том, что под обеспечением вакциной подразумевается не только ее регистрация в Украине и заключение договоров о закупке, но и налаживание промышленного производства вакцины на территории нашей страны.
«Обеспечение населения вакциной против COVID-19, в том числе решение вопроса о ее государственной регистрации в Украине и заключении необходимых соглашений закупки; содействие налаживанию промышленного производства вакцины против CОVID-19 в Украине, что будет иметь положительное влияние как на эпидемиологическое, так и на экономическое положение нашего государства», – отмечается в документе.
Большинство депутатов Николаевского областного совета поддержали инициативу своих коллег из ОПЗЖ и проголосовали за соответствующее обращение.
Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у украинской власти нет ни одного весомого аргумента, объясняющего отказ от закупки и от производства российской вакцины «Спутник V». Политик подчеркнул, что это все отговорки, которые лишний раз доказывают, что для Президента и премьер-министра Украины геополитика важнее здоровья собственных граждан.
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