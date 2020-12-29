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Юрий Загородний: В 2020-м парламент не выполнил возложенные на него задачи

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Юрий Загородний: В 2020-м парламент не выполнил возложенные на него задачи

Верховная Рада Украины в уходящем 2020 году так и не смогла решить самые болезненные для украинского общества проблемы. В том числе открытым остался вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе, заявил народный депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний, подводя итоги года и оценивая работу ВР.

«Украинский парламент не выполнил главные задачи, которые были на него возложены избирателем, ‒ уверен народный депутат. — Несмотря на предвыборные обещания, Зеленский и его партия не сделали ничего, чтобы восстановить мир в стране, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. И это при том, что Виктор Медведчук предложил мирный план и инициировал создание в украинском парламенте межфракционного объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция». Более того, несмотря на противодействие власти, Виктор Медведчук провел титаническую работу по активизации «Парламентского измерения „нормандского формата“».

К сожалению, как отметил Ю. Загородний, у монобольшинства нет ни политической воли, ни мужества, ни желания для реализации Минских соглашений.

«Депутаты смогли сделать лишь одно: в очередной раз продлили действие закона об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях», ‒ констатировал парламентарий.

Он также подчеркнул, что еще один болезненный для Украины вопрос, в котором ВР не учла интересы граждан, — земельный. Более того, Рада даже пошла на нарушение Основного Закона, разрешив свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения.

«Парламент вместе с Президентом Украины попрал нормы Конституции, „продавливая“ закон об открытии рынка земли, а потом голосуя за него. Это является нарушением статей 13 и 14 Конституции Украины, а также Декларации о государственном суверенитете Украины», ‒ заявил Юрий Загородний.

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По его оценкам, не отвечает насущным потребностям украинского общества и принятый бюджет на 2021 год. Продолжается медицинская реформа, которая, по сути, является геноцидом украинского народа. Растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Я мог бы продолжать перечислять вопросы, решение которых важно для граждан, но монобольшинство, к сожалению, блокирует их рассмотрение. Хотя соответствующие законопроекты разработаны и зарегистрированы нашей политической силой. Ну а многие из тех законов, которые все-таки приняты Верховной Радой, оторваны от реальной жизни украинского народа и Украины в целом», ‒ отметил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний.

Верховная Рада, ОПЗЖ, Юрий Загородний
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