В Кремле не видят предпосылок для встречи Путина с Зеленским

Для диалога между Москвой и Киевом должны «созреть предпосылки». Так ответил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о нежелании Владимира Путина контактировать с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли (со стороны Киева, - Ред.) к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы искренне хотели, — сказал Песков. — Конечно, для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки».
Представитель Кремля пояснил, что российские власти не видят политическую волю к реализации минских и парижских договоренностей.
25 декабря президент Украины говорил, что готов созвониться с Путиным. По словам Зеленского, это произойдет в случае затягивания сроков встречи «нормандской четверки». «Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины, я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», — отмечал он.
В «нормандскую четверку», помимо Украины и России, входят Германия и Франция. Последняя встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря 2019 года в Париже.
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