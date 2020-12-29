Зеленский провел заседание СНБО на тему конституционного кризиса

Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. На заседании, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса.

Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Как отметила Мендель, заседание СНБО уже закончилось. Однако сообщать подробности она отказалась.

«Все детали будут сообщены официально», — сказала пресс-секретарь Зеленского.