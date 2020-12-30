В Украине за сутки 7 986 случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 7 986 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 16 355 человек, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2925 человек, летальных случаев — 243, выздоровели — 16 355 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во среду утром.
Днем ранее, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших COVID-19, 28 декабря было зафиксировано 4 835 новых заболевших, 27 декабря сообщалось о 6 113 новых заболевших COVID-19, 26 декабря было зафиксировано 7 709 новых заболевших COVID-19, 25 декабря сообщалось об 11 035 новых случаях болезни.
Количество инфицированных с начала пандемия на утро среды составило 1 045 348 человек, 18 324 человек — умер от COVID-19, выздоровели — 698 190 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.
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