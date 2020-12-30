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Ученые выявили еще одно опасное последствие COVID-19

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Ученые выявили еще одно опасное последствие COVID-19

Американские ученые установили, что у людей, перенесших COVID-19, часто наблюдается длительное нарушение клеточного иммунитета. Это может повысить восприимчивость к вторичным инфекциям или препятствовать развитию полноценной защиты против SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.

Исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме провели наблюдательное исследование, целью которого было выяснить, как меняется клеточный иммунный ответ у пациентов, переболевших COVID-19.

Из образцов крови 46 госпитализированных пациентов с COVID-19 и 39 лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходивших лечение дома, авторы выделили определенные подмножества иммунных клеток и проанализировали их поверхностные маркеры. Данные сравнивали со здоровыми людьми из контрольной группы.

На основе полученных результатов ученые составили картину того, как иммунная система каждого человека реагирует на инфекцию и как ведет себя во время выздоровления.

Оказалось, что у многих переболевших COVID-19 иммунные клетки истощены инфекцией. Авторы отмечают, что истощенные иммунные клетки хуже сопротивляются вторичным инфекциям и препятствуют развитию полноценного защитного иммунитета к COVID-19.

По мнению исследователей, эту информацию необходимо учитывать при разработке и модификации вакцин и методов лечения COVID-19, а также при интерпретации иммунных ответов, генерируемых участниками испытаний вакцин-кандидатов.

Исследователи проанализировали изменение клеточного иммунитета во времени двумя способами: с помощью непрерывных наблюдений за изменениями поверхностных маркеров в пробах и с помощью прямого сравнения частот этих маркеров между первым и вторым анализами крови.

Исследование включало в себя углубленную характеристику фенотипа активации и истощения CD4 + Т-клеток, CD8 + Т-клеток и В-клеток. В- и Т-клетки обеих групп пациентов соответствовали фенотипу активации и клеточного истощения в течение первых двух месяцев инфекции, а у негоспитализированных лиц маркеры активации и клеточного истощения со временем увеличивались.

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Неожиданным стало открытие того, что у пациентов с легкими симптомами COVID-19 нарушения иммунной регуляции сохранялись дольше, чем у госпитализированных больных. Особенно это ярко проявилось у пожилых людей.

«Эти результаты указывают на характер изменений адаптивной иммунной системы при COVID-19 и предполагают более долгосрочные эффекты нарушения иммунитета, в том числе к SARS-CoV-2», — пишут авторы исследования.

Исследователи отмечают, что их работа — первое описание стойкой иммунной дисрегуляции из-за COVID-19 у выздоравливающих пациентов. В настоящее время ученые ищут ответ на вопрос, связаны ли наблюдаемые иммунологические изменения с симптомами так называемого «длительного COVID».

коронавирус
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