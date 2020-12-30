Партия Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» стала лидером электоральных симпатий украинцев

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, то их бы выиграла партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом свидетельствуют данные нескольких социологических опросов, проведенных накануне Нового года.

Еще осенью партия Виктора Медведчука вплотную приблизилась к «Слуге народа», а теперь, как показывают цифры обошла президентскую политсилу, которая стремительно теряет поддержку избирателей.

Так, согласно совместному опросу Киевского международного института социологии (КМИС) и фонда «Демократические силы», на выборах в Верховную Раду за «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы проголосовать 20% украинцев. Также в парламент попадают «Слуга народа» — 18%, «Европейская солидарность» — 17%, «Батькивщина» — 12%.

Лидерство ОПЗЖ подтверждается и данными Украинской социологической группы, согласно которым, партию Виктора Медведчука на парламентских выборах готовы поддержать почти 24% избирателей. Далее идут «Слуга народа» — 21,9%, «Европейская солидарность» — 15,6%, «Батькившина» — 8,2%.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что только внеочередные парламентские выборы и полная перезагрузка власти спасут Украину от экономического и социального коллапса.

«Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное — преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины. Закономерным результатом подобного катастрофического экономического провала и антисоциальной политики должна стать немедленная отставка правительства. Более того, чтобы радикально изменить экономический курс, создать фундамент для решения социально-экономических проблем, созданных этой властью, необходима ее кардинальная „перезагрузка“, которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов», — сказал Виктор Медведчук.