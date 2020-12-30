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Зеленский остается лидером президентских рейтингов

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Зеленский остается лидером президентских рейтингов

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 23 декабря 2020 года.

Согласно данным опроса, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, 53,3% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,7% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

В ходе опроса респондентам показывали два возможных списка кандидатов на должность Президента, и респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка.

Так, согласно первому списку, сейчас наибольшую поддержку получил бы Зеленский (его готовы поддержать 27% среди респондентов, которые определились со своим выбором). Второе-третье места делят Бойко (14,7%) и Порошенко (13,7%). Далее следуют председатель политсовета партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук (8,7%), лидер партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (7,5%), председатель Радикальной партии Олег Ляшко (6,3%), экс-премьер Владимир Гройсман (5,5%), экс-кандидат в мэры Киева от партии «Голос» Сергей Притула (4,1%), председатель ВР Дмитрий Разумков (3,4%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

В другом списке отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко. В этом случае также наибольшая поддержка у Зеленского, которого поддержали бы 27,7% респондентов, определившихся с выбором. На втором месте — Бойко (20,8%), на третьем — Порошенко (14,2%). Далее следуют Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%), Притула (3,8%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

По результатам опроса, в целом больше всего респондентов доверяют Зеленскому (32,8% доверяют и 59,6% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет −26,8%), мэру Киева Виталию Кличко (31,8% против 54,3%, баланс — −22,5%), Разумкову (29,2% против 36,5%, баланс — 7,3%), Бойко (25,8% против 50,9%, баланс — −25,1%) , Гройсману (25,4% против 62,2%, баланс — −36,8%), Притуле (25,3% против 42%, баланс — −16,7%).

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КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 17 по 23 декабря 2020 года. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%; 2,5% — для показателей, близких к 25%; 1,9% — для показателей, близких к 12%; 1,3% — для показателей, близких к 5%.

опрос, Владимир Зеленский
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