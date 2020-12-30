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Фінансовий менеджмент під час пандемії

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Фінансовий менеджмент під час пандемії

Навіть тоді людям потрібно так чи інакше зводити кінці з кінцями. І хоча важко знати напевно, як і коли ця криза насправді закінчиться, зараз, як ніколи, важливо приймати якісні фінансові рішення.

Важливі поради для виживання у ці важкі часи

Ці п’ять основних порад повинні полегшити тих, хто бореться з фінансами під час цієї пандемії:

  1. Тримайте рівень. За наявності карантинних заходів багатьом зараз важко запастись необхідними речами. Легко сплутати всю інформацію про пандемію. Якщо в результаті ви зробите непотрібні покупки, ви можете завдати собі великої шкоди. Що б не сталося, найкраще зберігати спокій і дотримуватися урядових порад. На даний момент, найкраще, що ви можете зробити, це запобігти поширенню вірусу та отримувати оновлення від надійних джерел новин. Це допоможе вам отримати ясність, коли ви з’ясуєте, що робити з вашими поточними ресурсами.

  2. Зателефонуйте компанії, яка надає кредит. Мати кредитну картку — зручно, але коли ви перебуваєте в середині серйозної кризи зі здоров’ям, вам потрібно зробити все можливе, щоб обійтись без неї. Вам потрібно буде зв’язатися зі своїм банком і подивитися, що вони пропонують. Також можна, наприклад відвідати сайт https://www.17bankow.com/ranking-kredytow-gotowkowych.

  3. Використовуйте свої заощадження. Це розумний час, щоб зануритися на свій ощадний рахунок. Незалежно від того, чи є це депозитний або ощадний рахунок із фіксованою ставкою, було б практично використовувати ці гроші як буфер, щоб пройти весь карантинний період. У будь-якому випадку переконайтеся, що ви можете зняти потрібну суму без штрафних санкцій.

  4. Витрачайте менше. Поки ця криза триває, важливо звести витрати до мінімуму. Це може означати зменшення несуттєвих витрат, таких як потокові підписки та розкіш, придбані в інтернеті. Це жертви, які вам, можливо, доведеться зробити, щоб утримати себе на плаву протягом найближчих кількох тижнів або поки криза не пройде. Ще один спосіб, як ви можете сповільнити вичерпання своїх резервів твердих грошових коштів, — це повноцінне використання подарункових карток, балів лояльності та ваучерів на знижки. Вони дійсно стануть в нагоді, якщо ви вирушаєте за продуктами. І враховуючи, що це надзвичайна ситуація в країні, вам слід задуматися про використання карток, які допоможуть вам менше платити за ліки, що відпускаються за рецептом.

  5. Використовуйте іпотечні та орендні канікули. Постачальники іпотечних кредитів пропонують різні види заходів з надання іпотечного кредиту для власників будинків, які можуть відкласти здійснення платежів на 90-денний період. Якщо у вас складна ситуація, найкраще зв’язатися зі своїм кредитором і перевірити, чи можете ви укласти угоду. Якщо ви винаймаєте квартиру, обов’язково поговоріть із орендодавцем, щоб обговорити нові умови оплати та дізнатись, чи можете ви уникнути сплати штрафів. Місцеві органи влади забороняють проводити виселення. Це може надати значне полегшення, якщо вас переселили в результаті пандемії.

У такі надзвичайні часи вам потрібно утримувати свої фінанси, щоб вони не зменшувались. У будь-якому випадку ваше фінансове виживання залежить, принаймні частково, від заходів, які ви вживаєте зараз.

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