В Великобритании за сутки зафиксировали более 50 тысяч случаев COVID-19

В Великобритании зафиксировано рекордное с апреля число смертей от COVID-19 за сутки — 981 человек, заболели 50 023 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее диагноз был выявлен у рекордного числа с начала пандемии 53 135 человек, умерли 414 человек.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 429 049 человек, умерли 72 367 заболевших.

Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.