В мире количество больных коронавирусом превысило 83 миллиона

В мире по состоянию на утро 31 декабря количество больных COVID-19 составляет 83 067 119 человек.

Об этом сообщается на сайте Worldometer.

При этом 58 868 961 человек выздоровел, 1 812 189 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных COVID-19 — в США (20 216 991). Количество умерших — 350 778, выздоровели — 11 998 794 человека.

На втором месте Индия — 10 267 283 инфицированных (148 774 человека умерли и 9 860 280 выздоровели). На третьем месте Бразилия с 7 619 970 больными (193 940 смертей от COVID-19 и 6 707 780 выздоровели).

Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждены 1 045 348 случаев COVID-19.