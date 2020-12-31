В мире количество больных коронавирусом превысило 83 миллиона

В мире по состоянию на утро 31 декабря количество больных COVID-19 составляет 83 067 119 человек.
Об этом сообщается на сайте Worldometer.
При этом 58 868 961 человек выздоровел, 1 812 189 пациентов умерли.
Наибольшее количество больных COVID-19 — в США (20 216 991). Количество умерших — 350 778, выздоровели — 11 998 794 человека.
На втором месте Индия — 10 267 283 инфицированных (148 774 человека умерли и 9 860 280 выздоровели). На третьем месте Бразилия с 7 619 970 больными (193 940 смертей от COVID-19 и 6 707 780 выздоровели).
Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждены 1 045 348 случаев COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016