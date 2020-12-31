Войти
Зеленский переживает, что украинцы не захотят вакцинироваться
официально
Зеленский переживает, что украинцы не захотят вакцинироваться
Байден использует военные полномочия для ускорения вакцинаций
резонанс
Байден использует военные полномочия для ускорения вакцинаций

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В США опять вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейскими

550

Стихийные протесты вспыхнули в среду вечером в Миннеаполисе (штат Миннесота) после того, как полицейские в ходе проводившейся там в этот день проверки на дороге застрелили мужчину. Этот трагический инцидент, как сообщил в четверг телеканал Fox News, стал первым в городе подобным случаем с участием полицейских после убийства там 25 мая местного темнокожего жителя Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полиции при его задержании. Смерть Флойда вызвала массовые беспорядки по всей стране.

Мужчина, согласно заявлению полицейского управления Миннеаполиса, был убит в ходе перестрелки, возникшей после того, как сотрудники правоохранительных органов остановили для досмотра автомобиль, в котором он находился. Погибшего, как заявлено, подозревали в совершении противоправных действий на одной из городских бензозаправок, что и стало причиной проверки. В результате полученных ранений мужчина — его имя и расовая принадлежность не уточняются — умер на месте. Инцидент произошел в полутора километрах от того места, где в мае задержали Флойда.

Как сообщил в ходе оперативно организованной пресс-конференции руководитель полицейского управления Миннеаполиса Медария Аррандондо, подозреваемый первым открыл огонь и был застрелен ответными выстрелами. Никто из полицейских при этом не пострадал, равно как и женщина, находившаяся с подозреваемым в автомобиле.

Вскоре после перестрелки на месте инцидента собрались около ста протестующих, которые стали выкрикивать оскорбления в адрес находившихся там полицейских и бросать в них снежные комья, требуя предоставления большей информации о случившемся. Аррандондо призвал жителей города к сохранению спокойствия и заверил их в скорейшем расследовании произошедшего, о чем, по его словам, горожанам будет доложено уже, возможно, в четверг.

Читайте также: Микитась и его защита не явились на заседание по избранию меры пресечения

Нынешний инцидент породил у властей опасения того, что случившееся может спровоцировать повторение событий полугодовой давности, последовавших после убийства Флойда. Его смерть спровоцировала по всей стране массовые беспорядки и акции протеста против расового неравенства и непропорционального применения силы полицией США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, тогда пришлось вводить комендантский час. Почти все демонстрации проходили под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

США, протесты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 31 декабря 2020
Среда, 30 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016