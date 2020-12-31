В США опять вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейскими

Стихийные протесты вспыхнули в среду вечером в Миннеаполисе (штат Миннесота) после того, как полицейские в ходе проводившейся там в этот день проверки на дороге застрелили мужчину. Этот трагический инцидент, как сообщил в четверг телеканал Fox News, стал первым в городе подобным случаем с участием полицейских после убийства там 25 мая местного темнокожего жителя Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полиции при его задержании. Смерть Флойда вызвала массовые беспорядки по всей стране.

Мужчина, согласно заявлению полицейского управления Миннеаполиса, был убит в ходе перестрелки, возникшей после того, как сотрудники правоохранительных органов остановили для досмотра автомобиль, в котором он находился. Погибшего, как заявлено, подозревали в совершении противоправных действий на одной из городских бензозаправок, что и стало причиной проверки. В результате полученных ранений мужчина — его имя и расовая принадлежность не уточняются — умер на месте. Инцидент произошел в полутора километрах от того места, где в мае задержали Флойда.

Как сообщил в ходе оперативно организованной пресс-конференции руководитель полицейского управления Миннеаполиса Медария Аррандондо, подозреваемый первым открыл огонь и был застрелен ответными выстрелами. Никто из полицейских при этом не пострадал, равно как и женщина, находившаяся с подозреваемым в автомобиле.

Вскоре после перестрелки на месте инцидента собрались около ста протестующих, которые стали выкрикивать оскорбления в адрес находившихся там полицейских и бросать в них снежные комья, требуя предоставления большей информации о случившемся. Аррандондо призвал жителей города к сохранению спокойствия и заверил их в скорейшем расследовании произошедшего, о чем, по его словам, горожанам будет доложено уже, возможно, в четверг.

Нынешний инцидент породил у властей опасения того, что случившееся может спровоцировать повторение событий полугодовой давности, последовавших после убийства Флойда. Его смерть спровоцировала по всей стране массовые беспорядки и акции протеста против расового неравенства и непропорционального применения силы полицией США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, тогда пришлось вводить комендантский час. Почти все демонстрации проходили под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).