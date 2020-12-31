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Трамп подал апелляцию для «обеспечения честности выборов» в Висконсине

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Трамп подал апелляцию для «обеспечения честности выборов» в Висконсине

Президент США Дональд Трамп, проигравший на прошедших выборах главы государства Джозефу Байдену, обратился с апелляцией в Верховный суд для обеспечения честности волеизъявления в штате Висконсин.

«Президент Дональд Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США с целью обеспечения честности выборов в Висконсине», — гласит запись, размещенная в четверг в Twitter предвыборного штаба политика.

На прошлой неделе Апелляционный суд седьмого округа США отклонил иск юридической команды Трампа о пересмотре итогов выборов в штате Висконсин. Ранее Верховный суд отклонил поддержанный действующим президентом иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. По мнению истца, в этих колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и Байденом, не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте.

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По итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов демократ Байден, согласно утвержденным властями всех штатов и столичного округа Колумбия результатов выборов, заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков и должен стать 46-м президентом страны. Нынешний руководитель американской администрации республиканец Трамп получил 232 голоса, но по-прежнему не признает своего поражения, заявляя, что демократы путем различных манипуляций с подсчетом голосов избирателей украли у него победу.

выборы в США
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