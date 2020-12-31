Молдова продлила контракт на поставку и транзит газа из России

Молдова продлила контракт на транзит и поставку природного газа из России до конца следующего года, сообщила пресс-служба компании «Молдовагаз».

«Действующие контракты на транзит и поставку природного газа в Республику Молдова ПАО „Газпром“ продлены на год. Как сообщает служба по связям с общественностью АО „Молдовагаз“, соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке», — говорится в сообщении на странице «Молдовагаз» в соцсети Facebook.

Этим летом «Молдовагаз» начал переговоры с «Газпромом» о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены. Сейчас Молдова приобретает «голубое топливо» у «Газпрома» по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цены нефти на мировых рынках.