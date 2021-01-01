США проголосовали против бюджета ООН из-за антисемитизма и антииранских санкций

США в четверг проголосовали против бюджета ООН на 2021 год, сославшись на поддержку организацией антисемитизма и ее отказ вернуть санкции в отношении Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, против бюджета на сумму $3,2 млрд выступил также Израиль.

«Соединенные Штаты глубоко разочарованы тем, что в ООН не вернули ранее отмененные санкции против Ирана в соответствии с резолюцией Совета безопасности 2231», — говорится в заявлении постпреда США при организации Келли Крафт, опубликованном в четверг на сайте представительства.

Кроме того, американская сторона выступила против финансирования ООН мероприятия, посвященного Дурбанской декларации, которая была принята по итогам Всемирной конференции по борьбе против расизма в Дурбане (ЮАР) в 2001 году. Это связано с тем, что документ имел, по мнению США и ряда других стран, антиизраильский характер. Решение выделить мероприятию средства, по словам Крафт, «продлевает постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильских предубеждений».

20 августа 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео передал в Совет Безопасности (СБ) ООН уведомление о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана. Позже Помпео заявил, что ограничительные меры вступят в силу 20 сентября, несмотря на несогласие других членов Совбеза. Все члены иранской ядерной сделки, а также все страны СБ, кроме самих США и Доминиканской Республики, выступили против данного решения.

В 2001 году в Дурбане прошла III Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (I и II конференции состоялись в 1978 и 1983 годах в Женеве). На обсуждение впервые был вынесен весь комплекс проблем, связанных с расизмом (рабство, неонацизм, сионизм, религиозная нетерпимость, культурное разнообразие, положение национальных и сексуальных меньшинств и др.). По итогам конференции были приняты Дурбанская декларация и Программа действий, ставшие ключевыми документами в этой сфере.