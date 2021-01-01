Число инфицированных в Великобритании превысило 2,5 млн человек

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило более 53,2 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте правительственной информации, всего в стране зафиксировано свыше 2,54 млн случаев инфицирования.

Таким образом, Великобритания стала шестой страной в мире, преодолевшей отметку 2,5 млн заразившихся, после США, Индии, Бразилии, России и Франции. Больше 50 тыс. случаев заражения в день регистрируются в королевстве четвертые сутки подряд, включая максимальные 55,8 тыс. случаев, зафиксированных 31 декабря. За последние семь дней число выявленных в стране случаев выросло на 30% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Число отмеченных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 613 по сравнению с 964 летальными исходами днем ранее. В общей сложности в Великобритании умерло более 74,1 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.

Рост заболеваемости COVID-19 в Соединенном Королевстве связан с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью вещательной корпорации BBC заявил, что 60% новых случаев инфицирования в стране вызваны новым штаммом. С 31 декабря высший (четвертый) уровень угрозы распространения инфекции был введен во многих графствах центральной и северной частей Англии, и теперь 78% ее населения (44 млн человек) живут в условиях максимально строгих ограничений, которые почти равноценны карантину. Фактический карантин после Рождества, которое католики и протестанты отмечали 25 декабря, действует на территории Северной Ирландии, Уэльса и большей части Шотландии, где суммарно проживает свыше 10,5 млн человек.

Программа вакцинации населения началась в Великобритании 8 декабря. Первыми препарат получают медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту первую из двух доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech получили больше 940 тыс. человек.