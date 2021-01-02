В Украине за сутки 5 038 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 038 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 2 606 человек, умер 51 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«5 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников. Также за прошедшие сутки выздоровело — 2 606 человек; летальных случаев — 51», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая, 31 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев заболевания, 30 декабря сообщалось о 7 986 новых случаев, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших; 28 декабря в Украине было 4 835 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 069 517 человек, 18 731 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 722 615 человек.