Василий Лановой попал в больницу из-за коронавируса

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, артистка Ирина Купченко заразились коронавирусом. Лановой будет госпитализирован, сообщила ТАСС в субботу Купченко.
«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — сказала Купченко.
Ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не предполагает госпитализироваться. Она добавила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ. Спектакли с ее участием и участием Ланового, намеченные на эту неделю в Театре им. Е. Б. Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.
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