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Медведчук: «Биолек» подал на регистрацию в Украине вакцину «Спутник V» для ее производства и вакцинации украинских граждан

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Медведчук: «Биолек» подал на регистрацию в Украине вакцину «Спутник V» для ее производства и вакцинации украинских граждан

Компания «Биолек» подала на регистрацию в Украине вакцину «Спутник V» для ее производства и вакцинации украинских граждан. 

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек», являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», - сказал политик, которого цитирует сайт политсилы.

Медведчук подчеркивает, что «Спутник V» является единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, – дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от 3 до 6 месяцев.

«Клинические исследования этой первой в мире вакцины, зарегистрированной в РФ еще в августе 2020 года, были проведены на десятках тысяч добровольцев и доказали ее безопасность и эффективность – более 95%. Кроме того, подтвержден тот факт, что она может использоваться для лиц 18+, в том числе и для людей старше 60 лет. Применение данной вакцины уже одобрено в Сербии, Аргентине и Беларуси. «Спутник V» готовятся производить в Южной Корее, Китае, Индии, Бразилии и Казахстане. Заявки на приобретение этой вакцины подали более 50 стран мира», - добавил политик.

«В результате переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса уже в начале 2021 года, став независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19», — напомнил Медведчук, который лично проводил эти переговоры.
«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века», - предупреждает глава Политсовета партии.

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«Мы будем последовательно защищать гарантированное Конституцией Украины право наших граждан на охрану здоровья и добиваться привлечения к ответственности тех, кто, выполняя требование заокеанских хозяев Украины, будет препятствовать защите жизни и здоровья украинских граждан», - пообещал Медведчук.

Виктор Медведчук, вакцина, Спутник V, Биолек
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